Артур пройдет медосмотр в «Ювентусе» в выходные

Полузащитник «Барселоны» Артур близок к переходу в «Ювентус».

В эти выходные бразилец прилетит в Турин, чтобы пройти медосмотр перед трансфером, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на радиостанцию RAC1.

По данным источника, дала игроку разрешение на поездку в Италию. Отмечается, что Артур войдет в состав на матч против «Сельты» и улетит в Турин после него, чтобы пройти медосмотр в воскресенье.

Кроме того, как сообщается, официальное объявление о трансфере в , а – в «Барселону» ожидается в ближайшие часы. Несмотря на это, игроки закончат сезон в своих нынешних клубах.

Вчера стало известно, что Артур дал согласие на переход в «Юве». Итальянцы заплатят за него 70+5 млн евро, а «Барса» за Пьянича – 60 млн плюс бонусы.

Напомним, Артур перешел в «Барселону» из «Гремио» в 2018 году. Каталонский клуб заплатил за него 30 млн евро. В этом сезоне латиноамериканец провел 20 матчей за «Барсу» в , забил трижды и сделал три ассиста.