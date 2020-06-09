«Оренбург» об отказе от матча с «Краснодаром»: «Игра молодежкой принесет репутационный урон российскому футболу»

«Оренбург» опубликовал официальное заявление о причинах переноса матча с .

«В связи с выявлением у футболистов и сотрудников положительных тестов на , ФК принял решение о невозможности проведения матча РПЛ «Оренбург» – «Краснодар».

Клуб не станет подвергать опасности болельщиков и участников матча. Также принято решение не выставлять на игру молодежный состав. Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям.

Мы уважаем нашего соперника ФК «Краснодар», матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игре с молодежной командой. Такой футбол будет не интересен болельщикам и, по нашему мнению, принесет репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу.

ФК «Оренбург» приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Команда продолжит подготовку к следующему матчу и приложит все усилия для выполнения поставленной задачи сохранения прописки в РПЛ», – говорится в заявлении клуба.

Ранее в «Оренбурге» было выявлено 6 случаев заражения коронавирусом среди футболистов, также заболели двое сотрудников.