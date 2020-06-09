Божович про 1:2 с «Зенитом»: «Сами себе привезли два пенальти, но у нас отменили чистый гол»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал итоги матча с «Зенитом» (1:2) в рамках 24-го тура РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Мы сами себе привезли два пенальти, но у нас отменили чистый гол. Сейчас в раздевалке посмотрели – гол чистый. Почему отменили, я не знаю.
– Как вы оцените работу ВАР? У «Зенита» тоже отменили гол.
– Дзюба был в положении вне игры, когда мяч летел к нему. Гол отменили правильно. Наш гол – никакой руки не было, там было плечо, – заявил Божович.
Главным арбитром встречи был Павел Кукуян.
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