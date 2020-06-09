Божович про 1:2 с «Зенитом»: «Сами себе привезли два пенальти, но у нас отменили чистый гол»

Главный тренер прокомментировал итоги матча с «Зенитом» (1:2) в рамках 24-го тура , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Мы сами себе привезли два пенальти, но у нас отменили чистый гол. Сейчас в раздевалке посмотрели – гол чистый. Почему отменили, я не знаю.

– Как вы оцените работу ВАР? У тоже отменили гол.

– Дзюба был в положении вне игры, когда мяч летел к нему. Гол отменили правильно. Наш гол – никакой руки не было, там было плечо, – заявил Божович.

Главным арбитром встречи был .

Гол Малкома «Крыльям» отменили после обращения к ВАР из-за офсайда у Дзюбы

«Зенит» пробил два пенальти за 7 минут в матче с «Крыльями». Оба реализовал Дзюба

Гол Радоньича «Зениту» отменили из-за игры рукой у Глушенкова