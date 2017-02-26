«Формула-1» выпустила официальное заявление: «Мы в корне не согласны с мнением Экклстоуна о расизме»

выступила с официальным заявлением касательно недавних высказываний Берни Экклстоуна. Почетный президент «Ф-1» в сегодняшнем интервью заявил, что по его мнению чернокожие люди порой даже сильнее проявляют расизм, чем белые.

«Во времена, когда мы все должны объединиться для борьбы с расизмом и неравенством, мы заявляем, что в корне не согласны с заявлениями Берни Экклстоуна, которым не место ни в «Формуле-1», ни в обществе.

Мистер Экклстоун не играет никакой роли в «Формуле-1» с тех пор, как покинул нашу организацию в 2017 году. А его полномочия почетного президента – а это именно почетное звание и не более, – истекли в январе 2020 года», – говорится в заявлении «Формулы-1».

Берни Экклстоун: «Во многих случаях чернокожие могут быть в большей степени расистами, чем белые»

Экклстоун в восторге от Путина и диктатуры – шесть лет предлагает его в правители Европы. А еще хвалил Трампа и Гитлера

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