«Нецелесообразно подрывать российский футбол». Директор «Оренбурга» об отказе сыграть молодежкой с «Краснодаром»

Спортивный директор «Оренбурга» высказался относительно возможного технического поражения команды в матче 24-го тура с .

– Почему нельзя было сыграть молодежью?

– Да можно... Но во-первых, пацаны только сдали тесты. Еще даже результатов нет. Второй момент — это нецелесообразно таким образом подрывать российский футбол. Матч «Сочи» — «Ростов» не поднял репутацию лиги. Исходя из этих соображений, мы приняли такое решение...

Мы все вместе сидели тут весь день, думали и пришли к такому выводу. Не хочется подвергать риску здоровье игроков «Краснодара». Поэтому вот так... Скорее всего, матч завтра не состоится, – заявил Андреев.

Ранее в клубе было выявлено 6 случаев заражения коронавирусом среди футболистов, также заболели двое сотрудников.

По расписанию «Оренбург» должен принять «Краснодар» завтра, 27 июня.

В «Оренбурге» – минимум 8 зараженных, а переносить матч некуда. Либо технарь, либо игра молодежью