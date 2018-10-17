Боец ММА Вартанян выступил против поправок в Конституцию: «Нужен ли лидер, который больше говорит, чем делает?»

Боец ACA Эдуард Вартанян опубликовал в инстаграме сообщение, в котором выступил против внесения поправок в Конституцию РФ.

«Нужен ли лидер, который больше говорит, чем делает, и у которого слова расходятся с действиями. За 20 лет можно сделать огромные изменения, этому пример большое количество стран.

Если сравнить 2000-й и 2008-й, то экономические показатели будут, конечно, впечатляющие. А сравните 2014-й и 2020-й, разница отрицательная, что по уровню жизни, что по доходам.

Вывод очевиден, любая узурпация власти ведет к застою. И все поправки нацелены только на одно, это сосредоточить власть у президента. Я против изменений, лучше и правильнее, чтобы начала работать нынешняя Конституция», – написал Вартанян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eduard «LionHeart» Vartanyan (@eduard_vartanyan) 26 Июн 2020 в 3:12 PDT

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