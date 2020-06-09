Сергей Прядкин: «Оренбург» проинформировал, что не может организовать матч против «Краснодара»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с проведением матча РПЛ «Оренбург» – «Краснодар».
«Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции.
Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке», – сообщил Прядкин.
Ранее в «Оренбурге» было выявлено 6 случаев заражения коронавирусом среди футболистов, также заболели двое сотрудников.
В «Оренбурге» – минимум 8 зараженных, а переносить матч некуда. Похоже, это технарь