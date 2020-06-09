Александр Мостовой: «Где сегодня был бомбардир Заболотный? Это не детской команде забивать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями по итогам матча 24-го тура «Ахмат» – (1:1).

– Как вам в целом игра?

– Я предполагал, что она завершится ничьей. Показалось, что команды находятся примерно в одинаковом состоянии.

– Ждали большего от «Сочи»?

– А у меня возникает встречный вопрос. А где же забивной запал, голевая феерия «Сочи», которую подопечные Владимира Федотова продемонстрировали в игре с детской командой «Ростова»? Где же те моменты, те забитые мячи? Их эмоции после голов?

Где сегодня был бомбардир Заболотный? Это ему не детской команде забивать... Почему он не показал свой класс, когда этого требовалось? Я его на поле что-то и не заметил. В составе гостей могу выделить Кокорина и Мостового, – сказал Александр Мостовой.

Напомним, на прошлой неделе Заболотный сделал дубль в игре с «Ростовом» (10:1), когда в составе донской команды играли футболисты 2001-2004 годов рождения.

Мостовой о Заболотном: «Ему 30 лет, а он забил детям и радуется, будто ЧМ выиграл»