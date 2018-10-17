UFC назвал Хабиба первым чемпионом из России. Тактаров – победитель Гран-при

UFC поставил точку в споре и . Бойцы спорили, кто из них первый чемпион UFC из России.

UFC Russia опубликовал фотогалерею, где рассказал, что Олег Тактаров 14 июля 1995 года «выиграл турнир UFC 6 и завоевал пояс победителя Гран-при».

Про Хабиба сказано, что «он 7 апреля 2018 года стал долгожданным чемпионом из России», победив Эла Яквинту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 26 Июн 2020 в 3:04 PDT

Хабиб: «Иногда кажется, что орел не летит, но это иллюзия»

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