Тренер Джоковича Иванишевич сдал положительный тест на коронавирус

Тренер Новака Джоковича и директор выставочного турнира в Задаре Горан Иванишевич сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«К сожалению, после двух отрицательных результатов за последние 10 дней у меня положительный тест на COVID-19. Я хорошо себя чувствую, и у меня нет никаких симптомов.

Хочу предупредить всех, кто со мной контактировал, что сдал положительный тест, и прошу их позаботиться о себе и своих близких. Я продолжу соблюдать самоизоляцию. Желаю скорейшего выздоровления всем заразившимся».

Напомним, турнир в Задаре прошел в рамках Adria Tour, ставшего очагом заболевания. Среди теннисистов коронавирус был обнаружен у Григора Димитрова, Борны Чорича, Виктора Троицки и Джоковича.

У Джоковича – коронавирус. Он выступал против вакцин, рекламировал шарлатана и провел турнир, ставший очагом заражения

Спорт, изучи провал Джоковича! Нельзя возвращаться без жесткого регламента, масок и постоянных тестов