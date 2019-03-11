Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами в президенты СБР

Владимир Драчев и Виктор Майгуров стали единственными кандидатами в президенты Союза биатлонистов России (СБР).
Сегодня завершилась регистрация кандидатов на выборы.
Майгурова на пост главы СБР выдвинула Федерация биатлона Московской области, Драчева – Федерация биатлона Республики Карелия.
Внеочередная выборная конференция СБР пройдет 11 июля в Химках.
Драчев возглавляет СБР с 2018 года. Тогда на выборах он обыграл Майгурова. Драчева оддержало 40 делегатов, Майгуров получил 16 голосов.
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