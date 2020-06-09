Колосков о поправках: «Проголосовал за и не стесняюсь этого. Если у Путина не будет конкурента, он останется, ничего страшного»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Владимир Путин Вячеслав Колосков Политика Футбол

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил агитацию главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который призвал голосовать за поправки в конституцию.

«Если бы он агитировал сборную проголосовать, то я бы выступил с его критикой. А так он ничего плохого не сделал, это его личное мнение. Он главный тренер сборной, публичный человек и вправе высказывать свое мнение, в том числе его публиковать, где захочет. Я вчера тоже проголосовал за поправки и не стесняюсь этого ни капельки.

Почему я проголосовал «за»? Я прожил долгую жизнь, могу проанализировать то, что было до этого с нашим государством. Я видел на своем веку последствия войны, хрущевское наследие, горбачевское. Поэтому все, что там есть, я поддержал с открытым сердцем.

Единственный вопрос возник в части поправок с животными, но в эту тему я особенно не углублялся».

Об обнулении сроков Владимира Путина

«Ну Путин может пойти на следующие выборы, а может не пойти. Я не вижу в этом проблемы. Если найдется достойный конкурент, способный овладеть умом народа, то почему нет? Тогда будет честная борьба. Если не найдется, то ничего страшного, останется Путин», – сказал Колосков.

Черчесов призвал голосовать по поправкам – считает, что они на пользу детскому спорту. Обнуление сроков Путина он тоже поддерживал

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