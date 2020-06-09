Колосков о поправках: «Проголосовал за и не стесняюсь этого. Если у Путина не будет конкурента, он останется, ничего страшного»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил агитацию главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который призвал голосовать за поправки в конституцию.

«Если бы он агитировал сборную проголосовать, то я бы выступил с его критикой. А так он ничего плохого не сделал, это его личное мнение. Он главный тренер сборной, публичный человек и вправе высказывать свое мнение, в том числе его публиковать, где захочет. Я вчера тоже проголосовал за поправки и не стесняюсь этого ни капельки.

Почему я проголосовал «за»? Я прожил долгую жизнь, могу проанализировать то, что было до этого с нашим государством. Я видел на своем веку последствия войны, хрущевское наследие, горбачевское. Поэтому все, что там есть, я поддержал с открытым сердцем.

Единственный вопрос возник в части поправок с животными, но в эту тему я особенно не углублялся».

Об обнулении сроков

«Ну Путин может пойти на следующие выборы, а может не пойти. Я не вижу в этом проблемы. Если найдется достойный конкурент, способный овладеть умом народа, то почему нет? Тогда будет честная борьба. Если не найдется, то ничего страшного, останется Путин», – сказал Колосков.

Черчесов призвал голосовать по поправкам – считает, что они на пользу детскому спорту. Обнуление сроков Путина он тоже поддерживал