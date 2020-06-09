Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона («СЭ»)

Все клубы российской Премьер-лиги могут обязать до конца чемпионата жить на базах, утверждает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, на такие меры могут пойти, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом.
Ранее положительные тесты на COVID-19 были выявлены у игроков «Ростова», «Динамо», «Оренбурга» и «Уфы». «Ростов» в результате играл с «Сочи» составом 2001-2004 годов рождения, а матч «Динамо» с «Краснодаром» был перенсен.
В «Оренбурге» – минимум 8 зараженных, а переносить матч некуда. Либо технарь, либо игра молодежью