Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона («СЭ»)

Все клубы российской Премьер-лиги могут обязать до конца чемпионата жить на базах, утверждает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, на такие меры могут пойти, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом.

Ранее положительные тесты на были выявлены у игроков «Ростова», «Динамо», и «Уфы». в результате играл с «Сочи» составом 2001-2004 годов рождения, а матч с был перенсен.

В «Оренбурге» – минимум 8 зараженных, а переносить матч некуда. Либо технарь, либо игра молодежью