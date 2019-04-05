Хованов о возможном переходе в «Ак Барс»: «Из «Миннесоты» отпустили, но пока никаких комментариев»

Форвард системы «Миннесоты» высказался касательно возможного перехода в «Ак Барс».

Срок соглашения хоккеиста с «Уайлд» рассчитан до конца сезона-2021/22.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб может отпустить Хованова на сезон в из-за непонятной ситуации со следующим сезоном .

«Да, отпустили из «Миннесоты», но пока никаких комментариев», – сказал Хованов.

Отмечается, что в казанском клубе еще не принято окончательное решение по Хованову.

Последние три сезона 20-летний россиянин выступал за «Монктон» из юниорской лиги Квебека.