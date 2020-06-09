Арбитр Федотов: «Гол «Крыльев» «Зениту» отменен по делу, это игра рукой»

Судья Игорь Федотов высказался об отмене гола форварда в матче с (1:2).

Радоньич забил после скидки от хавбека , однако главный арбитр встречи Павел Кукуян обратился к помощи ВАР и отменил взятие ворот из-за игры рукой.

Арбитр принял решение засчитать гол. Потом ВАР решил спросить арбитра, что видел судья. ВАР посмотрел и сказал, что игрок сыграл рукой. Но Васильев должен был позвать Кукуяна посмотреть эпизод. Почему не позвали – для меня вопрос.

Но сам гол отменен по делу, это игра рукой. Действия ВАР для меня непонятны, хотя сам Кукуян отработал неплохо. Для меня непонятно, почему при первом пенальти ВАР не нашел ошибку арбитра, а в голе «Крыльев» нашел», – сказал Федотов.

Арбитр Федотов: «Первый пенальти «Зенита» назначен неправильно. Тимофеев пытался убрать руку»