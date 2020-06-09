«Оренбургу», вероятно, засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

«Оренбургу», вероятно, будет засчитано техническое поражение в матче 24-го тура с . Об этом сообщил спортивный директор клуба .

– Скорее всего, нам засчитают техническое поражение.

– Точно?

– На 99 процентов, – сказал Андреев.

Ранее в клубе было выявлено 6 случаев заражения коронавирусом среди футболистов, также заболели двое сотрудников.

В «Оренбурге» – минимум 8 зараженных, а переносить матч некуда. Либо технарь, либо игра молодежью

Директор «Оренбурга»: «Собираем всех живых. Возможно, сыграем с «Краснодаром» молодежью»

Клубы РПЛ пока не добились изменения регламента от Роспотребнадзора. 14-дневный карантин остается