«Оренбургу», вероятно, засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

«Оренбургу», вероятно, будет засчитано техническое поражение в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.
– Скорее всего, нам засчитают техническое поражение.
– Точно?
– На 99 процентов, – сказал Андреев.
Ранее в клубе было выявлено 6 случаев заражения коронавирусом среди футболистов, также заболели двое сотрудников.
В «Оренбурге» – минимум 8 зараженных, а переносить матч некуда. Либо технарь, либо игра молодежью
Директор «Оренбурга»: «Собираем всех живых. Возможно, сыграем с «Краснодаром» молодежью»
Клубы РПЛ пока не добились изменения регламента от Роспотребнадзора. 14-дневный карантин остается