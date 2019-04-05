«Салават» подписал контракт с Михаилом Воробьевым на 3 года. Зарплата – 40 млн рублей за сезон (Gorobzor.ru)

Теги Салават Юлаев возможные переходы Филадельфия НХЛ АХЛ КХЛ Михаил Воробьев деньги Хоккей

Форвард Михаил Воробьев подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает Gorobzor.ru.

Срок соглашения рассчитан на 3 года.

По информации издания, зарплата хоккеиста за год составит 40 млн рублей без учета бонусов.

Последние три сезона 23-летний воспитанник уфимского клуба провел в системе «Филадельфии».

Летом завершается срок его контракта новичка с «Флайерс», он может стать ограниченно свободным агентом. 

В НХЛ он сыграл 35 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. В АХЛ в его активе 145 игр с 83 (28+55) очками. 

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