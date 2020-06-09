Семак о регламенте РПЛ: «Четыре случая – четыре трактовки. Матчей как «Сочи» – «Ростов» быть не должно»

Главный тренер поделился мнением о проблемах регламента, выявленных после возобновления сезона РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Звучат предложения закрыть команды на базах до конца сезона. Как вы к этому относитесь?

– Что бы мы ни делали, нужно менять медицинский протокол. Четыре команды пострадали, у всех разные решения. Должны быть равные условия.

Я давно говорил, что перед возобновлением чемпионата нужно было понять медицинский регламент. Матчей как «Сочи» – «Ростов» быть не должно, это нарушает все спортивные принципы.

Результат должен решаться на поле, а не на бумаге. То, что сейчас происходит, никого не радует.

– Вы сопроводили эмодзи с аплодисментами цитату Газизова. Можете пояснить?

– Нужен четкий протокол. Любая команда может оказаться на месте «Ростова». Нужно было сразу определить, что такая контактная группа: 5 человек, 50. Чтобы для всех были равные условия. Не имеет смысла играть юношескими командами, это ставит в сложное положение клубы.

Как можно считать результат лучшим в чемпионате России, если он не спортивный? Спортивный принцип нарушен.

Я против игры молодежными составами. Должно было быть все прописано. Четыре случая – четыре трактовки. Ни я, никто другой этого не поймет, – сказал Семак.

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига

Роспотребнадзор пока против смягчения регламента РПЛ. Поэтому в четырех клубах с вирусом – четыре разных решения

КДК сделал вид, что десятков нарушений регламента просто нет. Оправдания – смех😂