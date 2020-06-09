«Ювентус» разгромил «Лечче» – 4:0. У Роналду гол и два ассиста

В 28-м туре Серии А «Ювентус» одержал убедительную победу над «Лечче» (4:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Нападающий туринской команды Криштиану Роналду во втором тайме реализовал пенальти, а также отметился результативными передачами – на Гонсало Игуаина и Пауло Дибалу.
«Юве» лидирует в турнирной таблице с 69 очками, «Лацио» (62 очка) и «Интер» (58 очков) свои матчи в рамках 28-го тура проведут позднее.
- Дата проведения
- 26 июня, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Матюиди, Бонуччи, де Лигт, Бентанкур (Рэмзи, 68), Куадрадо, Рабьо (Дуглас Коста, 52), Пьянич, Бернардески (Мураторе, 77), Роналду, Дибала (Игуаин, 77).
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Лечче –
Габриэл, Донати, Лучони, Рисполи, Вера (Кальдерони, 78), Тахцидис, Петриччоне (Россеттини, 46), Манкозу (Барак, 72), Шахов, Фалько (Эль-Бабакар, 62), Пас.
- Предупреждение:
- Бентанкур (38).
- Удаление:
- Лучони (31).