«Ювентус» разгромил «Лечче» – 4:0. У Роналду гол и два ассиста

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Лечче Гонсало Игуаин Sports.ru Пауло Дибала Маурицио Сарри Футбол

В 28-м туре Серии А «Ювентус» одержал убедительную победу над «Лечче» (4:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нападающий туринской команды Криштиану Роналду во втором тайме реализовал пенальти, а также отметился результативными передачами – на Гонсало Игуаина и Пауло Дибалу.

«Юве» лидирует в турнирной таблице с 69 очками, «Лацио» (62 очка) и «Интер» (58 очков) свои матчи в рамках 28-го тура проведут позднее.

Ювентус – Лечче 4:0 (0:0, 4:0)
Дата проведения
26 июня, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 53 Дибала, 2:0 – 62, пенальти Роналду, 3:0 – 83 Игуаин, 4:0 – 85 де Лигт.
ЮвентусШченсны, Матюиди, Бонуччи, де Лигт, Бентанкур (Рэмзи, 68), Куадрадо, Рабьо (Дуглас Коста, 52), Пьянич, Бернардески (Мураторе, 77), Роналду, Дибала (Игуаин, 77).
ЛеччеГабриэл, Донати, Лучони, Рисполи, Вера (Кальдерони, 78), Тахцидис, Петриччоне (Россеттини, 46), Манкозу (Барак, 72), Шахов, Фалько (Эль-Бабакар, 62), Пас.
Предупреждение:
Бентанкур (38).
Удаление:
Лучони (31).

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