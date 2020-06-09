«Ювентус» разгромил «Лечче» – 4:0. У Роналду гол и два ассиста

В 28-м туре Серии А одержал убедительную победу над (4:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нападающий туринской команды Криштиану Роналду во втором тайме реализовал пенальти, а также отметился результативными передачами – на Гонсало Игуаина и Пауло Дибалу.

«Юве» лидирует в турнирной таблице с 69 очками, «Лацио» (62 очка) и «Интер» (58 очков) свои матчи в рамках 28-го тура проведут позднее.

Таблица Серии А

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