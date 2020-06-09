«Манчестер Юнайтед» рассматривает Бога как альтернативу Санчо

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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Сассуоло» Жереми Бога.

По информации ESPN, приоритетной целью манкунианцев остается вингер «Боруссии» Джейдон Санчо, но его цена слишком высока, из-за чего «МЮ» рассматривает альтернативные варианты.

Отмечается, что самому 23-летнему ивуарийцу интересен проект «Манчестер Юнайтед».

Летом 2018-го Бога перешел в «Сассуоло» из «Челси» за 3 млн евро, при этом у лондонского клуба сохраняется опция обратного выкупа за 15 млн.

Статистику Бога можно найти здесь.

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