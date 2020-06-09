«Манчестер Юнайтед» рассматривает Бога как альтернативу Санчо

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Сассуоло» Жереми Бога.
По информации ESPN, приоритетной целью манкунианцев остается вингер «Боруссии» Джейдон Санчо, но его цена слишком высока, из-за чего «МЮ» рассматривает альтернативные варианты.
Отмечается, что самому 23-летнему ивуарийцу интересен проект «Манчестер Юнайтед».
Летом 2018-го Бога перешел в «Сассуоло» из «Челси» за 3 млн евро, при этом у лондонского клуба сохраняется опция обратного выкупа за 15 млн.
Статистику Бога можно найти здесь.