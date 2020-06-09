Сульшер о «МЮ»: «Хотим точно знать, что не будем ждать титула 26 лет или больше»

Главный тренер вспомнил о временах, когда в клубе работал .

«Не думаю, что другим командам будет легко повторить ту серию титулов, что мы взяли под руководством сэра Алекса. Он мастерски умел оставаться на вершине, так что, как я считаю, это вызов для нас.

Мы хотим точно знать, что мы не будем, скажем, 26 или больше лет ждать следующего титула. Мы сделаем все, чтобы сократить разрыв и, конечно, даже обойти конкурентов», – сказал Сульшер.

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