«Зенит» принимает «Крылья» – 2:1. Дзюба сделал дубль. Видеотрансляция и текстовый онлайн матча

В 24-м туре РПЛ «Зенит» встречается с «Крыльями Советов».

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Чемпионат России

24-й тур

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ