«Зенит» принимает «Крылья» – 2:1. Дзюба сделал дубль. Видеотрансляция и текстовый онлайн матча

В 24-м туре РПЛ «Зенит» встречается с «Крыльями Советов».
На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.
Чемпионат России
24-й тур
- Дата проведения
- 26 июня, 20.30, «Газпром Арена»
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Зенит –
Лунев, Караваев (Шатов, 72), Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 46), Малком, Азмун (Дриусси, 85), Дзюба.
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Крылья Советов –
Фролов, Зеффан, Бурлак, Чернов, Комбаров, Попович (Радоньич, 74), Зиньковский, Кабутов (Терехов, 68), Тимофеев (Хади, 79), Глушенков, Гацкан.