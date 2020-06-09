«Зенит» принимает «Крылья» – 2:1. Дзюба сделал дубль. Видеотрансляция и текстовый онлайн матча

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В 24-м туре РПЛ «Зенит» встречается с «Крыльями Советов».

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Чемпионат России

24-й тур

Зенит – Крылья Советов 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 июня, 20.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 44 Глушенков, 1:1 – 64, пенальти Дзюба, 2:1 – 70, пенальти Дзюба.
ЗенитЛунев, Караваев (Шатов, 72), Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 46), Малком, Азмун (Дриусси, 85), Дзюба.
Крылья СоветовФролов, Зеффан, Бурлак, Чернов, Комбаров, Попович (Радоньич, 74), Зиньковский, Кабутов (Терехов, 68), Тимофеев (Хади, 79), Глушенков, Гацкан.
Предупреждения:
Кузяев (21), Чернов (30), Иванович (47), Комбаров (52), Тимофеев (62).

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