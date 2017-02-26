Берни Экклстоун: «Во многих случаях чернокожие могут быть в большей степени расистами, чем белые»

Почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун похвалил Льюиса Хэмилтона за поддержку антирасистского движения Black Lives Matter.

При этом Экклстоун считает, что в своих протестах люди зачастую начали заходить слишком далеко – например, в случаях свержения памятников.

«Льюис особенный парень. Он очень талантливый гонщик, а теперь оказалось, что он еще и талантливый оратор. Он способен выступить и произнести отличную речь. То, что он сейчас делает для поддержки чернокожих – это замечательно. Он отлично справляется, люди его слушают.

При этом я не думаю, что это должно хоть как-то влиять на «Формулу-1», плохо или хорошо. Просто люди должны понимать, что действительно важно, расставлять приоритеты. Но на самом деле во многих случаях чернокожие люди могут быть в большей степени расистами, чем белые.

Мне кажется, что вопросы расизма нужно затрагивать уже в школах. То, что сейчас протестующие пытаются разрушать все эти памятники – это полная глупость. Нужно было оставить их на месте. Лучше бы привели туда детей из школ и рассказали, почему этим людям поставили памятники и что они сделали в жизни – в том числе неправильного», – рассказал Экклстоун.

Льюис Хэмилтон вышел на массовый протест против расизма. И основал комитет имени себя для продвижения темнокожих в автоспорт

«Кому какое дело до моих ног? Я остался жив!» 19 лет назад Дзанарди спасся в страшной аварии, но теперь вновь на грани смерти

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram