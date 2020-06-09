Судья Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в матче – (2:1).

На 62-й минуте хавбек самарцев сыграл рукой в своей штрафной, а на 69-й минуте полузащитник «Крыльев» Антон Терехов нарушил правила на форварде петербуржцев Сердаре Азмуне.

В обоих случаях главный арбитр назначил 11-метровые удары, которые реализовал Артем Дзюба.

«Первый пенальти назначен неправильно. ВАР ошибся, так как не нашел ошибку судьи в этом эпизоде.

Игрок «Крыльев» пытался убрать руку, он не выставляет ее в сторону. Второй пенальти назначен по делу – игрока «Зенита» уронили в штрафной», — сказал Федотов.