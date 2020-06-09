Арбитр Федотов: «Первый пенальти «Зенита» назначен неправильно. Тимофеев пытался убрать руку»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Игорь Федотов Артем Тимофеев видеоповторы Павел Кукуян Чемпионат.com Футбол

Судья Игорь Федотов прокомментировал назначение  пенальти в матче РПЛ «Зенит»«Крылья Советов» (2:1).

На 62-й минуте хавбек самарцев Артем Тимофеев сыграл рукой в своей штрафной, а на 69-й минуте полузащитник «Крыльев» Антон Терехов нарушил правила на форварде петербуржцев Сердаре Азмуне.

В обоих случаях главный арбитр Павел Кукуян назначил 11-метровые удары, которые реализовал Артем Дзюба.

«Первый пенальти назначен неправильно. ВАР ошибся, так как не нашел ошибку судьи в этом эпизоде.

Игрок «Крыльев» пытался убрать руку, он не выставляет ее в сторону. Второй пенальти назначен по делу – игрока «Зенита» уронили в штрафной», — сказал Федотов.

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья