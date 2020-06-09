Клубы РПЛ пока не добились изменения регламента от Роспотребнадзора. 14-дневный карантин остается

Журналист Сергей Егоров сообщил, что медицинский регламент РПЛ в ближайшее время изменен не будет.

«По моей информации, добиться поправок от Роспотребнадзора для клубов РПЛ пока не удается. Установленные правила карантина клубам придется соблюдать – те самые 14 дней.

Лига и в дальнейшем продолжат консультации, но пока в предстоящем туре клубам предстоит либо играть молодежной командой/академией, либо просить соперника о переносе, либо получать техническое поражение», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

КДК сделал вид, что десятков нарушений регламента просто нет. Оправдания – смех😂

Клубы РПЛ забили на регламент безопасности. Мы собрали самые разные нарушения социальной дистанции, ношения масок и так далее