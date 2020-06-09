«Интер» купит Хакими у «Реала» за 40 млн евро плюс бонусы и заключит с ним 5-летний контракт

Защитник , выступающий на правах аренды в дортмундской продолжит свою карьеру в , сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны близки к заключению сделки. Сумма трансфера – 40 миллионов евро плюс бонусы.

Сообщается, что марокканец уже дал согласие на переход в «Интер» и подпишет 5-летний контракт с зарплатой 5 миллионов евро (с бонусами) за сезон.

В 32 матчах Бундеслиги Хакими набрал 15 (5+10) очков. Подробнее со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.