«Интер» купит Хакими у «Реала» за 40 млн евро плюс бонусы и заключит с ним 5-летний контракт

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Защитник «Реала» Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды в дортмундской «Боруссии» продолжит свою карьеру в «Интере», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны близки к заключению сделки. Сумма трансфера – 40 миллионов евро плюс бонусы.

Сообщается, что марокканец уже дал согласие на переход в «Интер» и подпишет 5-летний контракт с зарплатой 5 миллионов евро (с бонусами) за сезон.

В 32 матчах Бундеслиги Хакими набрал 15 (5+10) очков. Подробнее со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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