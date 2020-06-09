«Арсенал» сообщил Гендузи, что отпустит его за 40 млн евро. Он недоволен, что мало играет при Артете

«Арсенал» готов расстаться с полузащитником Маттео Гендузи.

Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe, хавбек встретился с руководством «Арсенала» и дал понять, что не будет возражать против ухода из клуба.

В частности, Гендузи считает, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета не до конца доверяет ему. Игрок полагает, что специалист слишком редко предоставляет ему игровую практику (Гендузи провел 4 игры в стартовом составе в 12 матчах под руководством Артеты – прим. Sports.ru).

Отношения между Артетой и Гендузи не испорчены, однако игрок не может смириться с ситуацией. Он считает это спадом в своей карьере. Гендузи хочет играть регулярно, потому что боится пропустить чемпионат Европы, который пройдет следующим летом.

Сообщается, что «Арсенал» хочет получить как минимум 40 млн евро за Гендузи. Если подобное предложение поступит, то клуб позволит хавбеку уйти.

Среди клубов, интересующихся 21-летним французом, – «Интер», , , а также и , однако со стороны испанских клубов нет никакой конкретики.

Напомним, что хавбек не вошел в состав лондонского клуба на матч 31-го тура АПЛ с «Саутгемптоном». При этом он не травмирован и не дисквалифицирован.

Срок действующего контракта Гендузи с «Арсеналом» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне он провел за клуб 24 матча в и сделал два ассиста.