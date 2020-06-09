Федун обратился к замминистра внутренних дел РФ, поддержав задержанных фанатов «Спартака»

Владелец «Спартака» написал письмо в поддержку задержанных фанатов клуба.

Федун обратился к первому заместителю министра внутренних дел Российской Федерации Александру Горовому. В своем письме Федун отметил, что «акция фанатов была направлена исключительно на поддержку любимой команды», а их действия «не представляли общественной опасности».

Напомним, что полиция задержала около 70 фанатов «Спартака» после фаер-шоу, которое болельщики устроили перед отъездом команды в Тулу на матч 23-го тура .

Сообщалось, что в ходе обысков фанатам угрожали реальными сроками, ссылаясь на вторую часть 213-й статьи УК РФ. По ней болельщикам может грозить до 7 лет лишения свободы.

Против фанатов «Спартака» завели уголовное дело после файер-шоу. Клуб за них вступился, а игроки заплатят штрафы

Фото: телеграм-канал OfNews

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