Федун обратился к замминистра внутренних дел РФ, поддержав задержанных фанатов «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо в поддержку задержанных фанатов клуба.
Федун обратился к первому заместителю министра внутренних дел Российской Федерации Александру Горовому. В своем письме Федун отметил, что «акция фанатов была направлена исключительно на поддержку любимой команды», а их действия «не представляли общественной опасности».
Напомним, что полиция задержала около 70 фанатов «Спартака» после фаер-шоу, которое болельщики устроили перед отъездом команды в Тулу на матч 23-го тура РПЛ.
Сообщалось, что в ходе обысков фанатам угрожали реальными сроками, ссылаясь на вторую часть 213-й статьи УК РФ. По ней болельщикам может грозить до 7 лет лишения свободы.
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Фото: телеграм-канал OfNews
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