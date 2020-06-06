«Ливерпуль» в 2 очках от титула, «Реал» все еще первый, осечки «Лацио» и «Интера», «Урал» в полуфинале Кубка, фаната «Бернли» уволили за баннер и другие новости утра

1. «Ливерпуль» разнес «Кристал Пэлас» (4:0) и находится в 2 очках от титула. Возможно, уже вообще ничего делать не придется: команда Клоппа станет чемпионом сегодня, если «Манчестер Сити» потеряет очки в игре с «Челси». «Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0) благодаря трем голам Антони Марсьяля, который поставил личный рекорд результативности и сделал первый хет-трик «Юнайтед» в АПЛ с 2013 года. Остальные результаты дня – тут.

2. «Реал» спокойно разобрался с «Мальоркой» и сохранил первое место в Ла Лиге. «Сельта» Смолова в основном без Смолова (Федор вышел на 84-й и схватил желтую) одолела «Сосьедад» и уже гораздо комфортнее чувствует себя в нижней части таблицы.

3. В Серии А был напряженный для преследователей «Ювентуса» вечер: «Интер» упустил победу над «Сассуоло» на 89-й минуте (3:3), а «Лацио» вообще проиграл «Аталанте» (2:3), ведя 2:0 к 11-й минуте. Теперь римлянам до Турина 4 очка, а миланцам – целых 8.

4. «Урал» победил «Шинник» в наконец состоявшемся четвертьфинале Олимп Кубка России и сыграет с «Химками» в 1/2 финала.

5. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев задумывался о завершении карьеры после 0:4 от «Зенита», сообщил журналист Василий Уткин. Впрочем, по данным «Спорт-Экспресса», голкипер пока не будет заканчивать и доработает контракт с армейцами, то есть поиграет еще минимум до 2022 года.

6. Фаната «Бернли» уволили с работы за баннер «Жизни белых важны». Полиция выясняла, нужна ли ему защита.

7. ЦСКА подписал контракт с воспитанником «Ростова» Гочей Гогричиани. С Виктором Гончаренко пока непонятно: Нобель Арустамян пишет, что тренер в Москве и готов работать, но клуб пока не решил, как быть дальше.

8. «Локомотив» изолировался на базе из-за случаев заражения коронавирусом в РПЛ.

9. Арбитры 24-го тура РПЛ: Левников назначен на матч «Динамо» – ЦСКА, Карасев – на игру «Ахмат» – «Сочи».

10. Джером Игинла, Мариан Госса и Кен Холланд вошли в Зал славы НХЛ, Александр Могильный и Сергей Гончар – нет.

11. Трансферные новости футбола. «Сельта» предложила за Смолова 6+2 млн евро и ждет решения «Локомотива». Тиаго не стал подписывать новый контракт с «Баварией», он хочет в «Ливерпуль». Артур допускает возможность перехода в «Юве», ему готовы вдвое увеличить зарплату. «Барса», «Бавария» и «ПСЖ» интересуются Ндомбеле. Француз сказал, что больше не хочет играть за Моуринью.

12. Задержанным фанатам «Спартака» и их близким угрожали реальными сроками в ходе обысков. Болельщики «Локо» поддержали спартаковских фанов.

13. «Арсенал» продлил контракт с Давидом Луизом на год.

14. Николай Валуев попал в рейтинг «ужасных» боксеров тяжелого веса от SportBible, Владимир Кличко – в «переоцененных».

15. Американское Управление по контролю над наркотиками призвало Конгресс приостановить финансирование WADA при отказе от реформ.

16. АЕК Массимо Карреры вышел в финал Кубка Греции. Беспроигрышная серия – 17 матчей.

Цитаты дня.

Замглавы РУСАДА о Зайцевой: «Выдвижение в руководство СБР человека, подозревающегося в нарушении антидопинговых правил, – это шаг на старые грабли»

Кикнадзе о Дзюбе в «Локо»: «За ним тянулась череда скандалов. Усы показывал… А раздевалка очень важна»

Нобель Арустамян: «Отказываясь от Вагнера, Гинер сказал: «Чего вы меня в прошлое возвращаете?»

Татьяна Навка: «Очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия в Параде Победы»

Денис Черышев: «Вера помогает не зазнаться. Успехи не дают права считать себя выше других»

Куинтон Форчун: «В футболе много темнокожих игроков. Почему же темнокожих тренеров немного?»

«Никто не фанатеет от Месси так, как ты. И Роналду как игрок лучше». Пирс Морган ответил Линекеру