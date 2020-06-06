Кикнадзе о Дзюбе в «Локо»: «За ним тянулась череда скандалов. Усы показывал… А раздевалка очень важна»

Генеральный директор рассказал о несостоявшемся трансфере форварда в московский клуб.

– Когда-то на совете директоров вы были против того, чтоб брать Дзюбу.

– Да.

– Почему?

– Первое – проблема с финансовыми запросами, которые здорово выделялись даже на фоне тех контрактов, которые были заключены. А второе – за Дзюбой тянулась череда скандалов. Уход из «Спартака», потом из «Зенита» в Тулу, усы показывал, если помните… А раздевалка – это очень важно!

– Честно – не пожалели?

– Думаю, ни я не пожалел, ни он. У нас-то появился, на покупке которого также настаивал Семин. Если сейчас в Испании вдруг не сложится – ждем назад. Надеюсь, впишется в новые тактические построения.

– Сколько стоил Дзюба?

– Если не ошибаюсь – просили зарплату в 4 миллиона евро. По трансферу не помню.

– Семин вам все уши прожужжал фамилией Еременко?

– Совершенно верно. Но просили за него ровно в два раза больше, чем мы готовы были заплатить. Свое предложение сделали – оно не устроило игрока и его агентов. Договориться не смогли.

Плюс еще один момент. Есть определенные вещи, перечеркивающие возможность играть в «Локомотиве». Его история тоже не пошла в плюс при принятии решения, – сказал Кикнадзе.

Главное от Кикнадзе: орали друг на друга с Семиным два часа, «Локо» думал про Сетьена и Блана (но нужен «голодный»), после Геркуса бардак