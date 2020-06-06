«Арсенал» продлил контракт с Давидом Луизом на год

объявил о продлении контракта с защитником .

Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний бразилец заключил с «пушкарями» контракт на один год.

«Давид – это очень важный футболист для нас. Он участвовал почти во всех наших матчах в этом сезоне и играет важную роль в команде. Его передачи, общение с командой на поле и за его пределами… Он помогает всем нам», – сказал технический директор «Арсенала» Эду.

Луиз присоединился к команде в 2019 году. Он провел за клуб 26 матчей в сезоне-2019/20, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Очень плохой вечер Давида Луиза: привез гол, добавил пенальти и удалился. И все это за 24 минуты