«Ливерпуль» станет чемпионом, если «Ман Сити» потеряет очки в матче с «Челси»

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«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура чемпионата Англии (4:0).

Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице, набрав в 31 игре 86 очков и опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на 23 балла.

«Горожане» провели на один матч меньше и в четверг сыграют с «Челси». Если «Сити» потеряет очки в этой игре, то «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом.

В случае ничьей команда Пепа Гвардиолы по итогам оставшихся семи туров наберет максимум 85 очков, в случае поражения – 84. Это в любом случае меньше, чем у «Ливерпуля» уже есть сейчас.

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