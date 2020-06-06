«Ливерпуль» станет чемпионом, если «Ман Сити» потеряет очки в матче с «Челси»

«Ливерпуль» разгромил в матче 31-го тура чемпионата Англии (4:0).

Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице, набрав в 31 игре 86 очков и опережая идущий вторым на 23 балла.

«Горожане» провели на один матч меньше и в четверг сыграют с . Если «Сити» потеряет очки в этой игре, то «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом.

В случае ничьей команда по итогам оставшихся семи туров наберет максимум 85 очков, в случае поражения – 84. Это в любом случае меньше, чем у уже есть сейчас.