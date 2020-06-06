«Локомотив» изолировался на базе из-за случаев заражения коронавирусом в РПЛ

Футболисты и тренерский штаб «Локомотива» переселились на клубную базу в Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции.

Команда приняла такое решение в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в клубах Премьер-лиги.

«Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке», – описал ситуацию вице-капитан .

Клубы РПЛ забили на регламент безопасности. Мы собрали самые разные нарушения социальной дистанции, ношения масок и так далее

Прядкин наконец-то заговорил: матч «Ростова» – несправедливость, заражения – не форс-мажор, РПЛ последовательна в переносах

РПЛ, посмотри на Данию: там тоже 10% вместимости, но ноль нарушений