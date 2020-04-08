Акинфеев думал о завершении карьеры после 0:4 от «Зенита» (Василий Уткин)

Журналист Василий Уткин рассказал о переживаниях вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева по поводу поражения от «Зенита» в 23-м туре (0:4).

«Драма Гончаренко меня не беспокоит совершенно. Тренер – сама по себе профессия безжалостная, поэтому тренер тоже жалости вызывать не должен. Меня гораздо больше беспокоит судьба Акинфеева.

Вы вообще знаете, что он тоже задумался после поражения от о том, чтобы закончить с футболом? Вот драматическая фигура, ведь Акинфееву еще играть и играть. Да, он уже в возрасте, но он играет ничуть не хуже и продолжает оставаться лучшим российским вратарем. Неслучайно постоянно рассуждают о том, что ему было бы неплохо вернуться в сборную хотя бы на время финального турнира Евро. Да, это не единогласное мнение, но то, что никто не опровергает один из вариантов, подчеркивает, что Акинфеев еще в полном порядке.

Карьера Акинфеева не должна заканчиваться таким образом. Я бы на месте Игоря сообщил руководству, что или сейчас происходят какие-то изменения, в трансферной том числе политике, или он продолжит карьеру в другой команде.

Акинфеев заслужил, чтобы его карьера заканчивалась иначе. Это, вообще говоря, высокая драма: одна жизнь – один клуб. Я говорил, что Акинфеев, возможно, уже выдерживает сравнение с Дасаевым. В комментах меня попытались убедить, что я так образом дискредитирую Дасаева. Совершенно нет, это два просто выдающихся вратаря», – сказал Уткин.

Этот ЦСКА – самый беспомощный за последние 20 лет. Но даже за такой клуб хочется болеть