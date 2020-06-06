Акинфеев не намерен завершать карьеру и останется в ЦСКА минимум до 2022 года («СЭ»)

Вратарь Игорь Акинфеев не намерен уходить из ЦСКА и завершать карьеру в ближайшее время.

Журналист Василий Уткин сегодня сообщил, что 34-летний голкипер задумался о том, чтобы уйти из футбола, после поражения от (0:4).

Однако, как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок намерен отработать до конца свой контракт с московским клубом. Соглашение рассчитано до 2022 года.

Акинфеев, являющийся воспитанником , дебютировал за первую команду в 2003 году и на клубном уровне всю карьеру провел в составе армейцев.

Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.