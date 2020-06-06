«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0) благодаря хет-трику Марсьяля

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В 31-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

Все три мяча забил Антони Марсьяль. «МЮ» с 49 очками остался на 5-м месте, «Вулверхэмптон», победивший «Борнмут», также набрал 49 баллов и уступает манкунианцам лишь по дополнительным показателям.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
24 июня, 20.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Марсьяль, 2:0 – 44 Марсьяль, 3:0 – 74 Марсьяль.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Погба (Перейра, 80), Бруну Фернандеш (Мактомини, 80), Матич, Марсьяль (Игало, 80), Гринвуд (Мата, 80), Рэшфорд (Джеймс, 80).
Шеффилд ЮнайтедМур, Стивенс, Джагелка, Башем, Болдок, Ландстрем, Флек, Норвуд (Берге, 46), Робинсон, Муссе (Макберни, 46), Макголдрик (Живкович, 64).
Предупреждение:
Шоу (67).

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