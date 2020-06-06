«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0) благодаря хет-трику Марсьяля

В 31-м туре Премьер-лиги разгромил (3:0).

Все три мяча забил Антони Марсьяль. «МЮ» с 49 очками остался на 5-м месте, «Вулверхэмптон», победивший «Борнмут», также набрал 49 баллов и уступает манкунианцам лишь по дополнительным показателям.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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