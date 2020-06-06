«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0) благодаря хет-трику Марсьяля

В 31-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0).
Все три мяча забил Антони Марсьяль. «МЮ» с 49 очками остался на 5-м месте, «Вулверхэмптон», победивший «Борнмут», также набрал 49 баллов и уступает манкунианцам лишь по дополнительным показателям.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Дата проведения
- 24 июня, 20.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Погба (Перейра, 80), Бруну Фернандеш (Мактомини, 80), Матич, Марсьяль (Игало, 80), Гринвуд (Мата, 80), Рэшфорд (Джеймс, 80).
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Шеффилд Юнайтед –
Мур, Стивенс, Джагелка, Башем, Болдок, Ландстрем, Флек, Норвуд (Берге, 46), Робинсон, Муссе (Макберни, 46), Макголдрик (Живкович, 64).
- Предупреждение:
- Шоу (67).