Татьяна Навка: «Очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия в Параде Победы»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду поделилась впечатлениями от парада, который сегодня прошел в Москве.

Сегодня 75-я годовщина Парада Победы 1945 года. В этом году празднование Дня Победы 9 мая прошло в сокращенном формате из-за пандемии.

«Праздник, который отмечает вся многонациональная страна, невзирая ни на что! Объединение людей, поколений, народов! Великая победа одна на всех! И как венец этого – парад Победы, как и 75 лет назад, прошедший 24 июня!

Особенно приятно, что сегодня в параде приняло участие большое количество других стран!

Но также с учетом того, что мой дедушка воевал за СССР, освобождал Севастополь, был ранен на войне, но вернулся и восстанавливал страну, как и многие другие соотечественники, мне как уроженке Украины очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия.

Искренне надеюсь, что ситуация изменится и мы снова увидим представителей всех бывших республик на брусчатке Красной площади, проходящих в едином Параде, посвященном одной общей победе!

Наши дети, внуки и правнуки будут помнить, чтить и знать, какой страшной ценой досталась эта победа в Великой Отечественной войне! Будут знать ту настоящую историю, которая была, а не ту, которую сейчас пытаются исказить во имя своей выгоды и политики, переврав и перевернув все с ног на голову!» – написала Навка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 24 Июн 2020 в 5:39 PDT

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