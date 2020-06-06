Марсьяль забил три гола за матч впервые в клубной карьере. Это первый за 7 лет хет-трик «МЮ» в АПЛ

громит в матче 31-го тура чемпионата Англии (3:0, второй тайм).

Все три мяча забил нападающий «красных дьяволов» Антони Марсьяль – это его первый хет-трик в составе английской команды и вообще на клубном уровне (в 284-м матче).

С момента последнего хет-трика «МЮ» в прошло более семи лет (263 матча) – в апреле 2013 года трижды в игре с отличился Робин ван Перси.

Марсьяль, таким образом, довел число голов за «МЮ» в этом сезоне до 19, что является его личным рекордом.

С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь. За ходом матча «МЮ» – «Шеффилд» можно следить в текстовой трансляции Sports.ru.