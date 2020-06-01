Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Атлетик», «Атлетико» в гостях у «Леванте»

В 31-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» и «Севилья» поделили очки (2:2), «Леганес» и «Гранада» голов не забили (0:0).

Во вторник «Леванте» сыграет с «Атлетико», «Барселона» – с «Атлетик Бильбао».

В среду «Реал Сосьедад» примет «Сельту», «Реал Мадрид» – «Мальорку».

В четверг «Эйбар» сыграет против «Валенсии».

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