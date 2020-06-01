Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Атлетик», «Атлетико» в гостях у «Леванте»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Вальядолид Эйбар Гранада Леганес Футбол

В 31-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» и «Севилья» поделили очки (2:2), «Леганес» и «Гранада» голов не забили (0:0).

Во вторник «Леванте» сыграет с «Атлетико», «Барселона» – с «Атлетик Бильбао».

В среду «Реал Сосьедад» примет «Сельту», «Реал Мадрид» – «Мальорку».

В четверг «Эйбар» сыграет против «Валенсии».

Чемпионат Испании

31-й тур

Вальядолид – Хетафе
Дата проведения
23 июня, 20.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Атлетико
Дата проведения
23 июня, 20.30, «Estadio Camilo Cano»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Атлетик
Дата проведения
23 июня, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Сельта
Дата проведения
24 июня, 20.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Осасуна
Дата проведения
24 июня, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Мальорка
Дата проведения
24 июня, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эйбар – Валенсия
Дата проведения
25 июня, 20.30, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Эспаньол
Дата проведения
25 июня, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Севилья 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
22 июня, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Пако Алькасер, 1:1 – 39 Эскудеро, 2:1 – 45 Пау Торрес, 2:2 – 63 Мунир.
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Чуквуэзе (Онтиверос, 72), Иборра (Бакка, 88), Замбо-Ангисса, Касорла (Мойсес Гомес, 57), Жерар Морено (Тригерос, 72), Пако Алькасер (Сориано, 88).
СевильяВацлик, Кунде, Серджи Гомес (Навас, 46), Диего Карлос, Эскудеро, Жордан (Васкес, 62), Фернандо, Банега, Сусо (Окампос, 46), Эн-Несири (де Йонг, 81), Рони Лопеш (Мунир, 46).
Предупреждения:
Серджи Гомес (27), Альберто Морено (27), Фернандо (45), Окампос (68), Тригерос (73), Сориано (90).

 

Леганес – Гранада 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
22 июня, 23.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
ЛеганесКуэльяр, Руибаль, Бустинса, Омеруо, Сильва, Родригес (Хиль, 82), Эрасо (Меса, 46), Рубен Перес, Ресио (Росалес, 56), Каррильо (Оскар Родригес, 22; Ассале, 46), Герреро.
ГранадаРуй Силва, Фулькье, Дуарте, Вальехо, Нева (Диас, 77), Азиз (Этеки, 46), Эррера, Пуэртас, Антоньин (Фернандес, 46), Мачис (Жил Диаш, 90), Сольдадо (Вико, 66).
Предупреждения:
Бустинса (13), Антоньин (23), Сильва (36), Мачис (45), Родригес (50), Нева (63), Эррера (74), Рубен Перес (81).

 

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья