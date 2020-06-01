Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Атлетик», «Атлетико» в гостях у «Леванте»

В 31-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» и «Севилья» поделили очки (2:2), «Леганес» и «Гранада» голов не забили (0:0).
Во вторник «Леванте» сыграет с «Атлетико», «Барселона» – с «Атлетик Бильбао».
В среду «Реал Сосьедад» примет «Сельту», «Реал Мадрид» – «Мальорку».
В четверг «Эйбар» сыграет против «Валенсии».
Чемпионат Испании
31-й тур
- Дата проведения
- 23 июня, 20.30, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 23 июня, 20.30, «Estadio Camilo Cano»
- Дата проведения
- 23 июня, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 24 июня, 20.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 24 июня, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 24 июня, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Дата проведения
- 25 июня, 20.30, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 25 июня, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 22 июня, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 1:0 – 18 Пако Алькасер, 1:1 – 39 Эскудеро, 2:1 – 45 Пау Торрес, 2:2 – 63 Мунир.
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Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Чуквуэзе (Онтиверос, 72), Иборра (Бакка, 88), Замбо-Ангисса, Касорла (Мойсес Гомес, 57), Жерар Морено (Тригерос, 72), Пако Алькасер (Сориано, 88).
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Севилья –
Вацлик, Кунде, Серджи Гомес (Навас, 46), Диего Карлос, Эскудеро, Жордан (Васкес, 62), Фернандо, Банега, Сусо (Окампос, 46), Эн-Несири (де Йонг, 81), Рони Лопеш (Мунир, 46).
- Предупреждения:
- Серджи Гомес (27), Альберто Морено (27), Фернандо (45), Окампос (68), Тригерос (73), Сориано (90).
- Дата проведения
- 22 июня, 23.00, «Бутарке»
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Леганес –
Куэльяр, Руибаль, Бустинса, Омеруо, Сильва, Родригес (Хиль, 82), Эрасо (Меса, 46), Рубен Перес, Ресио (Росалес, 56), Каррильо (Оскар Родригес, 22; Ассале, 46), Герреро.
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Гранада –
Руй Силва, Фулькье, Дуарте, Вальехо, Нева (Диас, 77), Азиз (Этеки, 46), Эррера, Пуэртас, Антоньин (Фернандес, 46), Мачис (Жил Диаш, 90), Сольдадо (Вико, 66).