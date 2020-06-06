Тиаго не стал подписывать новый контракт с «Баварией». Он хочет в «Ливерпуль»

испытывает сложности с продлением контракта полузащитника .

Как сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк, все детали соглашения между «Баварией» и Тиаго были уже согласованы, однако на встрече с руководством клуба 29-летний испанец испытал сомнения. Он сказал боссам «Баварии», что не может объяснить это себе.

Теперь в «Баварии» полагают, что хавбек хочет покинуть клуб. По информации источника, в команде говорят о желании Тиаго перейти в .

Ранее сообщалось, что Тиаго может покинуть «Баварию». Сумма возможного трансфера – 60-80 млн евро.

Срок действующего контракта Тиаго истекает летом 2021 года.

В этом сезоне Алькантара провел за «Баварию» 24 матча в Бундеслиге и забил 3 мяча. Сейчас он восстанавливается от травмы.