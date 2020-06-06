Куинтон Форчун: «В футболе много темнокожих игроков. Почему же темнокожих тренеров немного?»

Бывший полузащитник поделился мыслями о том, насколько тяжело или просто получить работу темнокожим тренерам.

«Я хочу, чтобы меня нанимали на работу в связи с моими умениями. Хочу, чтобы меня всегда судили по личности и по тому, что я в состоянии дать команде, а не на основании цвета моей кожи.

Когда вы смотрите игру, видите множество темнокожих футболистов. Почему же темнокожих тренеров немного? Я не знаю, какова причина. Полагаю, если буду в это слишком углубляться, это может застопорить мой образ мышления.

Мне нравится думать, что я буду работать настолько усердно, насколько смогу, получать всевозможные квалификации, готовить себя и не позволю этому барьеру меня остановить. А если есть какая-то система, замечательно, но безотносительно этого я в любом случае буду работать», – сказал южноафриканец.

Форчун на протяжении года работает в «Манчестер Юнайтед» с командой возрастной категории U23, выполняя функции тренера-ассистента.