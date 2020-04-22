АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции. Беспроигрышная серия – 17 матчей

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АЕК вышел в финал Кубка Греции, обыграв в полуфинале по сумме двух матчей «Арис» (2:1, 2:2).

Команда Массимо Карреры в ответной игре уступала 0:2, пропустив на 93-й минуте второй мяч.

Однако Марко Ливая на 96-й минуте отыграл один мяч и перевел матч в дополнительное время, где еще один гол хорвата позволил АЕК одержать победу по результатам двух встреч.

Беспроигрышная серия АЕК составляет уже 17 матчей. Под руководством экс-тренера «Спартака» афиняне за этот период одержали 10 побед и 7 раз сыграли вничью.

Соперником АЕК в финале станет победитель пары «Олимпиакос»ПАОК. Ответный матч проходит в эти минуты (0:0, второй тайм). В первой игре победил ПАОК – 3:2.

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