Замглавы РУСАДА о Зайцевой: «Выдвижение в руководство СБР человека, подозревающегося в нарушении антидопинговых правил, – это шаг на старые грабли»

Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг СБР РУСАДА Маргарита Пахноцкая Биатлон

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала выдвижение двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).

Международный олимпийский комитет (МОК) признал Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил ее медали в эстафете Сочи-2014. В марте в Спортивном арбитражном суде (CAS) состоялись слушания по иску Зайцевой к МОК, результаты которых пока неизвестны.

«СБР уже не первый год находится в подвешенном состоянии: приостановлено членство в международной федерации, продолжает работать международная рабочая группа по восстановлению СБР.

Выдвижение в руководство российского биатлона человека, подозревающегося в нарушении антидопинговых правил, – это очередной шаг на старые грабли.

Какой знак российский биатлон подает миру? Что слова его в который раз расходятся с делами? И я не понимаю, зачем люди пытаются ослабить позиции всей страны в этот очень сложный для нее период. Я считаю, что следует сначала дождаться решения Спортивного арбитражного суда, а потом уже думать о выдвижении», – сказала Пахноцкая.

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