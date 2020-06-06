Левников назначен на матч «Динамо» – ЦСКА. Карасев – на игру «Ахмат» – «Сочи»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Ян Бобровский Антон Фролов премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Ахмат Урал Эдуард Малый Арсенал Тула Владислав Безбородов Александр Колобаев Оренбург Сергей Карасев Краснодар Уфа Алексей Еськов Владимир Енютин Сергей Лапочкин Лаша Верулидзе Тарас Безубяк Виталий Мешков Алексей Матюнин Игорь Демешко Валерий Данченко Антон Кобзев Дмитрий Чельцов Алексей Ширяев Анатолий Жабченко Николай Еремин Владимир Москалев Кирилл Левников Алексей Стипиди Тамбов Владимир Миневич Адлан Хатуев Константин Шаламберидзе Дмитрий Сафьян Андрей Болотенков Алексей Амелин Егор Болховитин Иван Сиденков Артем Чистяков Станислав Васильев Николай Волошин Павел Кукуян Сочи Футбол

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ. Стоит отметить, что все игры пройдут с ВАР.

26 июня (пятница)

«Ахмат» – «Сочи». Судья – Сергей Карасев. Ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Валентин Мурашов; резервный судья – Лаша Верулидзе; ВАР – Виталий Мешков, AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит»«Крылья Советов». Судья – Павел Кукуян. Ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Станислав Васильев, AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Тарас Безубяк. 

27 июня (суббота)

«Оренбург» – «Краснодар». Судья – Сергей Лапочкин. Ассистенты судьи – Николай Еремин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Иван Сиденков; инспектор – Николай Иванов.

«Спартак» – «Уфа». Судья – Владислав Безбородов. Ассистенты судьи – Егор Болховитин, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Фролов; инспектор – Александр Колобаев.

«Рубин» – «Локомотив». Судья – Николай Волошин. Ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья – Анатолий Жабченко; инспектор – Николай Левников. 

«Динамо» – ЦСКА. Судья – Кирилл Левников. Ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; инспектор – Владимир Енютин. 

«Ростов» – «Арсенал». Судья – Владимир Москалев. Ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья – Артем Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин. 

28 июня (воскресенье)

«Урал» – «Тамбов». Судья – Алексей Матюнин. Ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Еськов, AВАР – Николай Богач; инспектор – Виктор Клепиков. 

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья