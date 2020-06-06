Левников назначен на матч «Динамо» – ЦСКА. Карасев – на игру «Ахмат» – «Сочи»

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 24-го тура . Стоит отметить, что все игры пройдут с ВАР.

26 июня (пятница)

«Ахмат» – «Сочи». Судья – Сергей Карасев. Ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Валентин Мурашов; резервный судья – Лаша Верулидзе; ВАР – Виталий Мешков, AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

– . Судья – Павел Кукуян. Ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Станислав Васильев, AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Тарас Безубяк.

27 июня (суббота)

«Оренбург» – . Судья – Сергей Лапочкин. Ассистенты судьи – Николай Еремин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Иван Сиденков; инспектор – Николай Иванов.

– «Уфа». Судья – Владислав Безбородов. Ассистенты судьи – Егор Болховитин, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Фролов; инспектор – Александр Колобаев.

«Рубин» – «Локомотив». Судья – Николай Волошин. Ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья – Анатолий Жабченко; инспектор – Николай Левников.

«Динамо» – ЦСКА. Судья – Кирилл Левников. Ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; инспектор – Владимир Енютин.

«Ростов» – «Арсенал». Судья – Владимир Москалев. Ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья – Артем Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.

28 июня (воскресенье)

«Урал» – «Тамбов». Судья – Алексей Матюнин. Ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Еськов, AВАР – Николай Богач; инспектор – Виктор Клепиков.