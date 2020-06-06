Болельщики «Локо» поддержали фанатов «Спартака»: «Хотим верить, что справедливость и законность еще что-то значат»

Объединение болельщиков United South выступило в поддержку фанатов .

«Во всем мире футбол – это праздник, а болельщики – главные его творцы! Нельзя наказывать людей за то, что они любят свою команду и хотят ее активно поддержать. Это не нормально!

Болельщики «Спартака» не устраивали массовых беспорядков, не устраивали погромы, не разжигали межнациональную рознь и не совершали прочих действий, в которых так любят обвинять фанатов.

Но сегодня их пытаются привлечь к УГОЛОВНОЙ ответственности только за то, что они зажгли несколько фаеров, растянули баннер на дороге, находящейся на территории стадиона, и спели пару песен. Что будет завтра, если мы промолчим сегодня, страшно представить.

Мы выражаем полную поддержку красно-белым болельщикам, пострадавшим от несоразмерных действий правоохранительных органов.

Мы хотим верить, что в нашей стране справедливость и законность все еще что-то да значат, несмотря на все происходящее, и призываем всех неравнодушных придать этому делу максимальную огласку!

Фанат не преступник!» – сказано в заявлении.

Ранее против фанатов «Спартака» завели уголовное дело из-за фаер-шоу возле стадиона клуба. Задержано несколько десятков человек. Сообщалось, что в ходе обысков заходила речь о реальных тюремных сроках.