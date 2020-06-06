«Ливерпуль» разнес «Кристал Пэлас» – 4:0. До титула – 2 очка

В 31-м туре Премьер-лиги разгромил (4:0).

Команда Юргена Клоппа набрала 86 очков. Для чемпионского титула «красным» достаточно набрать еще 2 балла в 7 оставшихся турах, чтобы не зависеть от результатов «Манчестер Сити». Если «Сити» в четверг не победит «Челси», «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги