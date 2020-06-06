«Ливерпуль» разнес «Кристал Пэлас» – 4:0. До титула – 2 очка

В 31-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0).
Команда Юргена Клоппа набрала 86 очков. Для чемпионского титула «красным» достаточно набрать еще 2 балла в 7 оставшихся турах, чтобы не зависеть от результатов «Манчестер Сити». Если «Сити» в четверг не победит «Челси», «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Дата проведения
- 24 июня, 22.15, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 23 Александер-Арнолд, 2:0 – 44 Салах, 3:0 – 55 Фабиньо, 4:0 – 69 Мане.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд (Уильямс, 74), Гомес, ван Дейк, Робертсон (Эллиот, 84), Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 64), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино (Минамино, 74), Мане (Кейта, 84).