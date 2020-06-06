Артур допускает возможность перехода в «Юве». Ему готовы вдвое увеличить зарплату

Полузащитник «Барселоны» Артур может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Как сообщает Marca, игрок допускает возможность перехода в итальянский клуб и ведет переговоры с ним, а «бьянконери» готовят финальное предложение о трансфере бразильца.

Со стороны «Ювентуса» переговоры ведет спортивный директор . Сначала Артур отказывался от перехода в «Юве», однако Паратичи настоял на продолжении общения, и стороны находятся в постоянном контакте.

На прошлых выходных «бьянконери» представили предложение, согласно которому зарплата бразильца увеличится вдвое. Несмотря на это, Артур хотел остаться в «Барсе». Однако он с интересом выслушал предложение «Юве», поэтому в итальянском клубе теперь уверены в успехе сделки.

Артур перестал отвечать категоричным отказом на возможность перехода в «Ювентус». Сейчас бразилец спокойно следит за развитием ситуации.

Вчера сообщалось, что и согласовали трансфер Артура за 80 млн евро.

В этом сезоне латиноамериканец провел 20 матчей за «Барсу» в , забил трижды и сделал три ассиста.