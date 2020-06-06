«Сельта» предложила за Смолова 6+2 млн евро и ждет решения «Локомотива»

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«Сельта» хочет выкупить форварда Федора Смолова у «Локомотива».

Как сообщает Cadena SER, испанский клуб во вторник предложил «Локомотиву» 6 млн евро за форварда, однако трансфер возможен только в случае, если «Сельта» не вылетит в низший дивизион.

При этом еще 2 миллиона евро «Сельта» готова впоследствии перечислить в качестве бонусов.

Напомним, что галисийский клуб заплатил «Локомотиву» 700 тысяч евро за аренду Смолова. Как отмечается, работу форварда высоко ценят в клубе, его хотят видеть в составе команды.

Теперь «Локомотив» должен озвучить свое решение по выдвинутому предложению.

30-летний форвард провел за «Сельту» 9 матчей в Ла Лиге и забил один мяч. Он присоединился к клубу зимой.

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