«Барса», «Бавария» и «ПСЖ» интересуются Ндомбеле. Француз сказал, что больше не хочет играть за Моуринью

Несколько европейских топ-клубов следят за ситуацией полузащитника «Тоттенхэма» .

У 23-летнего хавбека произошел конфликт с главным тренером «шпор» . По данным , игрок сказал португальцу, что больше не хочет играть за него.

Перепалка между футболистом и тренером началась на тренировке лондонцев в понедельник и продолжилась в кабинете Моуринью.

ESPN утверждает, что на данный момент примирение француза с тренером крайне маловероятно. Агенты полузащитника ищут варианты по выходу из сложившейся ситуации.

Прошлым летом Ндомбеле выбрал , несмотря на интерес , и «Барселоны». Лондонцы заплатили за него 62 миллиона евро, и этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба.

Сейчас на игрока по-прежнему претендуют и «Барса», и «ПСЖ». Оба клуба не смогут позволить себе его покупку, но рассмотрели бы вариант с арендой с правом выкупа или обмен на кого-то из своих футболистов.

Также в борьбу за Ндомбеле может включиться , которой, возможно, потребуется искать замену хавбеку .

У мюнхенцев будут деньги на трансфер, плюс в сделку может быть включен .