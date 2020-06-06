«Барса», «Бавария» и «ПСЖ» интересуются Ндомбеле. Француз сказал, что больше не хочет играть за Моуринью

Несколько европейских топ-клубов следят за ситуацией полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.
У 23-летнего хавбека произошел конфликт с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью. По данным ESPN, игрок сказал португальцу, что больше не хочет играть за него.
Перепалка между футболистом и тренером началась на тренировке лондонцев в понедельник и продолжилась в кабинете Моуринью.
ESPN утверждает, что на данный момент примирение француза с тренером крайне маловероятно. Агенты полузащитника ищут варианты по выходу из сложившейся ситуации.
Прошлым летом Ндомбеле выбрал «Тоттенхэм», несмотря на интерес «ПСЖ», «Ювентуса» и «Барселоны». Лондонцы заплатили за него 62 миллиона евро, и этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба.
Сейчас на игрока по-прежнему претендуют и «Барса», и «ПСЖ». Оба клуба не смогут позволить себе его покупку, но рассмотрели бы вариант с арендой с правом выкупа или обмен на кого-то из своих футболистов.
Также в борьбу за Ндомбеле может включиться «Бавария», которой, возможно, потребуется искать замену хавбеку Тиаго Алькантаре.
У мюнхенцев будут деньги на трансфер, плюс в сделку может быть включен Корантен Толиссо.