«Реал» победил «Мальорку» (2:0) и остался на 1-м месте в Ла Лиге

В 31-м туре чемпионата Испании «Реал Мадрид» победил «Мальорку» (2:0).
Мадридцы набрали 68 очков и сохранили за собой первое место в таблице. «Барселона» также с 68 баллами уступает «Реалу» по личным встречам.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 24 июня, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Голы:
- 1:0 – 19 Винисиус Жуниор, 2:0 – 56 Рамос.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 83), Модрич (Асенсио, 71), Бэйл (Иско, 71), Вальверде, Азар (Кроос, 62), Бензема (Мариано Диас, 83).
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Мальорка –
Рейна, Вальент (Гамес, 61), Раильо, Седлар, Баба (Ромеро, 83), Кубо, Фебас (Севилья, 61), Дани Родригес, Посо, Лаго Джуниор (Салибур, 70), Будимир (Эрнандес, 61).