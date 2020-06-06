«Реал» победил «Мальорку» (2:0) и остался на 1-м месте в Ла Лиге

В 31-м туре чемпионата Испании «Реал Мадрид» победил «Мальорку» (2:0).

Мадридцы набрали 68 очков и сохранили за собой первое место в таблице. «Барселона» также с 68 баллами уступает «Реалу» по личным встречам.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги