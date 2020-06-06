«Реал» победил «Мальорку» (2:0) и остался на 1-м месте в Ла Лиге

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Sports.ru Футбол

В 31-м туре чемпионата Испании «Реал Мадрид» победил «Мальорку» (2:0).

Мадридцы набрали 68 очков и сохранили за собой первое место в таблице. «Барселона» также с 68 баллами уступает «Реалу» по личным встречам.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Реал Мадрид – Мальорка 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
24 июня, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Винисиус Жуниор, 2:0 – 56 Рамос.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 83), Модрич (Асенсио, 71), Бэйл (Иско, 71), Вальверде, Азар (Кроос, 62), Бензема (Мариано Диас, 83).
МальоркаРейна, Вальент (Гамес, 61), Раильо, Седлар, Баба (Ромеро, 83), Кубо, Фебас (Севилья, 61), Дани Родригес, Посо, Лаго Джуниор (Салибур, 70), Будимир (Эрнандес, 61).
Предупреждения:
Будимир (8), Рамос (35), Модрич (46), Менди (80), Кроос (87).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья